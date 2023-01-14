Росія втратила за добу 530 військових та шість танків ‒ Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили близько 530 людей особового складу за попередню добу, йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 14 січня.

За даними українського командування, загальні втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення склали близько 114 660 військових.

Штаб наводить оновлені дані про втрати російської техніки:

танків ‒ 3104 (+6 одиниць за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6173 (+6)

артилерійських систем ‒ 2090 (+4)

РСЗВ ‒ 437

засоби ППО ‒ 219 (+1)

літаків ‒ 286

гелікоптерів ‒ 276

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 1867

крилаті ракети ‒ 723

кораблі /катери ‒ 17

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 4846 (+13)

спеціальна техніка ‒ 186 (+2).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.