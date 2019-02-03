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03 Лютий 2019, Київ 09:59
Новини | Події

Двоє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 1 лютого 2019 року

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Двоє українських військових поранені минулої доби внаслідок обстрілів підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, 2 лютого, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Обстрілів зазнали позиції українських сил у районі таких населених пунктів: Широкине, Красногорівка, Гнутове, Хутір Вільний, Луганське, кримське, Травневе.

Що Росія робить з Кримом і Донбасом?
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Що Росія робить з Кримом і Донбасом?

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Підтримувані Росією бойовики звинуватили українських військових в обстрілах своїх позицій минулої доби. Зокрема, в угрупованні «ДНР» заявили про 17 обстрілів, угруповання «ЛНР» – про три. Про постраждалих бойовики не повідомляють.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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