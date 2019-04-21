Один український військовий поранений внаслідок обстрілу на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений 21 квітня внаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, від початку доби підтримувані Росією бойовики один раз порушили режим тиші й обстріляли позиції українських військових з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї біля Катеринівки.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілах, про поранених не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» про обстріли 21 квітня не повідомляють.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.