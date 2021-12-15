ВООЗ розслідує смерть 89 людей від невідомої хвороби у Південному Судані

Всесвітня організація охорони здоров’я направила групу швидкого реагування до Південного Судану, де від невідомої хвороби померли 89 людей, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Початкові зразки, зібрані у цьому районі, показали, що це не холера, яку припускали лікарі. Всі померлі були жителями штату Джонглей на сході країни, що найбільше постраждав від нещодавньої повені – найсильнішої за останні 60 років.

Експерти ВООЗ мають провести розслідування й оцінити ризики поширення хвороби, сказав виданню представник організації.

Близько пів мільйона людей постраждали і були змушені залишити свої будинки внаслідок повеней у Південному Судані, починаючи з травня.