ВР збирається на позачергове засідання для розгляду ветованого Зеленським закону

Верховна Рада України у вівторок збереться на позачергове пленарне засідання. Як повідомили раніше в апараті парламенту, спікер Дмитро Разумков підписав відповідне розпорядження.

Засідання має розпочатися о 12:00, на ньому розглядатиметься закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента України від 18 лютого 2021 року (№4531).

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня застосував право вето до законопроєкту, який Верховна Рада ухвалила 16 лютого щодо відновлення конкурсів для кандидатів на посади в міністерствах. У документі йдеться про те, що якщо посада міністра є вакантною, забороняється покладення його обов’язків на заступників міністра. При цьому закон дозволяє першому заступнику та заступникам міністра підписувати розпорядження та давати обов’язкові для виконання доручення державними службовцями та працівниками апарату міністерства та його територіальних органів.

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Згідно з документом, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів, одна і та сама особа, яка обіймає посаду першого заступника міністра або заступника міністра, не може виконувати обов’язки міністра понад 30 днів.

В уряді підтримали рішення Володимира Зеленського про вето. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив 19 лютого в Раді, що ухвалений парламентом закон блокує роботу виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка, якого парламент двічі не зміг призначити повноцінним міністром.

Наприкінці січня Верховна Рада України вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка першим віцепрем’єром – міністром енергетики.

Від 21 грудня 2020 року Юрій Вітренко, за рішенням уряду, працює першим заступником міністра енергетики і тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.

До липня 2020 року Юрій Вітренко працював виконавчим директором компанії «Нафтогаз України».