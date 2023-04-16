Росія втратила за добу 520 своїх військових, чотири танки та літак – Генштаб ЗСУ

Близько 520 російських військових загинули у війні проти України протягом останньої доби, 15 квітня, а загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила 182070 своїх військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо російських втрат військової техніки Генштаб навів такі дані:

танки ‒ 3657 (+4 за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7083 (+10)

артилерійські системи – 2795(+10)

РСЗВ – 538(+3)

засоби ППО ‒ 284 (+1)

літаки – 308(+1)

гелікоптери – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5658 (+12)

спеціальна техніка ‒ 326 (+2).

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.