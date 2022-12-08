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Втрати Росії на війні проти України перевищили 93 тисячі військових – дані Генштабу

Ілюстраційне фото. Знищений російський бронетранспортер МТ-ЛБ на околиці міста Ізюму Харківської області під час наступу ЗСУ, 14 вересня 2022 року

Російська армія втратила близько 340 військовослужбовців в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 грудня.

Загальні втрати Росії від 24 лютого українське командування оцінює в 93 080 людей.

Крім того, штаб наводить дані щодо втрат російської техніки за добу:

  • 2 танки (загальна кількість – 2937)
  • 2 бойові броньовані машини (5911)
  • 2 артилерійські системи (1925)
  • 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня (1603)
  • 2 автомобілі (4528)
  • 1 одиниця спеціальної техніки (164)

Штаб зазначає, що дані уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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