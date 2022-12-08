Втрати Росії на війні проти України перевищили 93 тисячі військових – дані Генштабу

Російська армія втратила близько 340 військовослужбовців в Україні за попередню добу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 8 грудня.
Загальні втрати Росії від 24 лютого українське командування оцінює в 93 080 людей.
Крім того, штаб наводить дані щодо втрат російської техніки за добу:
- 2 танки (загальна кількість – 2937)
- 2 бойові броньовані машини (5911)
- 2 артилерійські системи (1925)
- 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня (1603)
- 2 автомобілі (4528)
- 1 одиниця спеціальної техніки (164)
Штаб зазначає, що дані уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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