За добу Росія втратила понад тисячу військових, два танки і 32 артсистеми – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 234 040 своїх військових, зокрема 1020 осіб – за минулу добу, такі дані станом на ранок 25 січня навів Генштаб ЗСУ.

Українське командування також оприлюднило свої дані щодо втрат РФ у військовій техніці:

танків – 11 605 (+2)

бойових броньованих машин – 23 950 (+1)

артилерійських систем – 36 612 (+32)

РСЗВ – 1 624 (+1)

засоби ППО – 1 286 (+3)

літаків – 434

гелікоптерів – 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 114 896 (+847)

крилаті ракети – 4 205 (+15)

кораблі / катери – 28

підводні човни – 2

автомобільна техніка та автоцистерни – 75 759 (+115)

спеціальна техніка – 4 050

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Тим часом, журналісти російського видання «Медіазона», російської служби ВВС і команда волонтерів станом на 16 січня цього року встановили за відкритими джерелами імена 163 606 росіян, які загинули у війні від лютого 2022 року.

Як зазначає «Медіазона», список не є повним, оскільки інформація про загибель не всіх військовослужбовців стає публічно доступною.

Оцінки загальних втрат Росії (поранених і вбитих) із боку міжнародних організацій і розвідок є значно вищими. У грудні 2025 року високопосадовець НАТО на умовах анонімності повідомив російській службі ВВС, що, за даними альянсу, загальна кількість убитих і поранених у російській армії може наближатися до 1,15 мільйона осіб. Він зазначив, що в листопаді середньодобові втрати Росії сягали приблизно 1100 осіб.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала втрати РФ у 2025 році

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.