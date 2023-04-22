ЗСУ: Росія за добу втратила 680 військових та чотири танки

Від початку повномасштабної війни Росія втратила 185 730 своїх військових, за минулу добу – близько 680, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ вранці 22 квітня.

Щодо втрат Москвою військової техніки український Генштаб наводить наступні дані:

танків – 3672 (+4 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 7130 (+4)

артилерійських систем – 2832 (+5)

РСЗВ – 539

засоби ППО – 289 (+4)

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2398 (+4)

крилаті ракети – 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5718 (+5)

спеціальна техніка – 337 (+3).

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.