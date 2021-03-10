Вибухівку під дверима рідних Шабуніна у Києві та Рівному розслідують як один злочин – Офіс генпрокурора

Наявність вибухових пристроїв, які поклали у Києві та Рівному під двері рідних голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, розслідують у межах одного кримінального провадження. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Повідомляємо, що 24.02.2021 за рішенням процесуального керівника матеріали досудових розслідувань двох зазначених проваджень на підставі ст. 217 КПК України об’єднані в одному кримінальному провадженні», – заявили в ОГП.

В Офісі генпрокурора додали, що 9 лютого Святошинський районний суд Києва зобов’язав ОГП розглянути клопотання Шабуніна щодо об’єднання двох кримінальних проваджень.

«З огляду на те, що працівниками Офісу генерального прокурора не здійснювалися повноваження прокурора у формі процесуального керівництва у зазначених кримінальних провадженнях, до Святошинського районного суду м. Києва спрямовано заяву в порядку ст. 380 КПК України про надання роз’яснення щодо виконання відповідної ухвали суду», – зауважили в Офісі генпрокурора.

Громадська організація «Центр протидії корупції» звинувачує правоохоронців у неефективному розслідуванні проваджень ймовірний підпал будинку голови організації Віталія Шабуніна та про вибухові пристрої, які практично одночасно підклали під двері його рідних у Києві та Рівному.

Ввечері 30 грудня 2020 року поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій.

31 грудня активіст повідомив, що ймовірну вибухівку підклали і під двері квартири батьків його дружини в Києві.

Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.

За пів року до цього Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.