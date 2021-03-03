ЦПК звинувачує правоохоронців у неефективному розслідуванні справ про тиск на Шабуніна

Громадська організація «Центр протидії корупції» звинувачує правоохоронців у неефективному розслідуванні проваджень ймовірний підпал будинку голови організації Віталія Шабуніна та про вибухові пристрої, які практично одночасно підклали під двері його рідних у Києві та Рівному.

В організації заявляють:

за понад сім місяців ніхто не отримав повідомлення про підозру у справі щодо підпалу будинку Шабуніна з його родичами всередині;

київська поліція відмовилася визнавати потерпілим Віталія Шабуніна та батьків його дружини у справі щодо вибухових пристроїв під дверима їхньої квартири;

вибухові пристрої під дверима Віталія Шабуніна під дверима його рідних у Києві та Рівному не розслідуються як один злочин.

За словами адвоката Шабуніна, поліція та прокуратура затягують розслідування.

«За понад 7 місяців від підпалу будинку з людьми, поліція Авакова не знайшла хоча б виконавців, не кажучи вже про організаторів та замовників. Коли ні Аваков, ні Венедіктова не бачать ніякого зв’язку між інцидентами з аналогічними вибуховими пристроями під дверима моїх батьків та батьків моєї дружини. Навіть незважаючи на те, що ці події сталися впроджовж доби. Очевидно, що поліція робить все, щоб не розслідувати ці справи», – заявив Шабунін.

Радіо Свобода готує звернення до поліції та прокуратури з проханнями відреагувати на заяву «Центру протидії корупції».

Ввечері 30 грудня 2020 року поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій.

31 грудня активіст повідомив, що ймовірну вибухівку підклали і під двері квартири батьків його дружини в Києві.

Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.

За півроку до цього Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.