«ЦПК»: суд визнав «бездіяльність» Офісу генпрокурора щодо клопотання Шабуніна

Святошинський суд Києва задовольнив скаргу голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна на Офіс генерального прокурора. Ухвалу суду 17 лютого оприлюднив «ЦПК».

Згідно з текстом документу, суд ухвалив рішення 9 лютого, розглянувши скаргу Шабуніна щодо «бездіяльності, яка полягає у не розгляді клопотання про об’єднання матеріалів досудового розслідування».

Як пояснюють у антикорупційній організації, 12 січня Шабунін звернувся до Офісу генпрокурора з клопотанням про об’єднання справ про погрозу вбивством його матері і батькам його дружини.

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«Їм підклали гранати під житлом, відповідно, у Рівному і Києві, тому поліція порушила дві справи. Зважаючи на їхню пов’язаність, Шабунін і клопотав про об’єднання. Згідно із законодавством (стаття 220 КПК), у прокуратури є три дні на розгляд такого клопотання, проте його досі не вирішено. Тому Шабунін із захисниками звернувся до суду, який визнав бездіяльність Офісу генпрокурора і зобов’язав розглянути клопотання», – йдеться у повідомленні.

Зв’язатися зі Святошинським судом для підтвердження цієї інформації наразі не вдалося. Радіо Свобода звертається до Офісу генерального прокурора з запитом щодо реакції на це повідомлення.

31 грудня 2020 року голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що ймовірну вибухівку підклали під двері квартири батьків його дружини. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом.

Перед тим, ввечері 30 грудня поліція повідомила, що в Рівному біля квартири матері керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна виявили саморобний вибуховий пристрій.

Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.

У липні Шабунін повідомив, що невідомі підпалили його будинок під Києвом. Активіст звертає увагу, що виконавці і замовники досі не знайдені.