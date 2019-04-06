В автомобілі на ходу вибухнула граната, водій загинув – поліція

Переяслав-Хмельницький відділ Національної поліції повідомляє про виявлення поблизу села Студеники автомобіля Toyota Camry із загиблим водієм.

Як встановили криміналісти, працівники вибухо-технічної служби і слідчо-оперативна група, автомобіль їхав трасою «Київ – Переяслав-Хмельницький» зі швидкістю 150 кілометрів на годину, коли в салоні пролунав вибух. Водій загинув, а автомобіль продовжив рух, доки не з’їхав у кювет.

«Під час огляду поліцейські виявили у керманича травматичну ампутацію правої руки, а в салоні автомобіля знаходились фрагменти від частини корпусу гранати РГД-5.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою «Нещасний випадок», – повідомляє прес-служба поліції.

Ім’я загиблого не розголошується. Правоохоронці встановлюють інші обставини події.

4 квітня стало відомо про спробу замінувати автомобіль працівника спецслужб у Києві. Автомобіль вибухнув, підозрюваний у мінуванні згодом помер у лікарні.