Вибух у Бейруті: кількість жертв зросла до 149

Щонайменше 149 людей загинули внаслідок вибуху в порту столиці Лівану Бейрута.

Понад 5 000 людей отримали травми, близько 300 тисяч не можуть повернутися до своїх будинків.

У місті відбулися акції протесту. Державні ЗМІ повідомили, що ввечері 6 серпня силовики застосували сльозогінний газ в центральній частині Бейрута, щоб розігнати протестувальників, які кидали каміння в правоохоронців та запалювали шини. Кілька учасників акції були поранені, повідомило державне Національне агентство новин.

Демонстрація почалася під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона. Люди вимагали революції та відставки ліванської влади.

4 серпня в Бейруті стався великий вибух. За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, він забрав життя 137 людей, ще щонайменше 5 000 були поранені.

У засобах масової інформації з’явилися дані, що, попередньо, причиною вибуху була недбалість: 2 750 тонн аміачної селітри, яку використовують у добривах та бомбах, протягом шести років зберігали без відповідних заходів безпеки.

Влада Лівану повідомила про арешт 16 людей в межах розслідування вибуху.