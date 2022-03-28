Китайський виробник дронів DJI заперечує використання його продукції Росією проти Україні

Китайський виробник безпілотних літальних апаратів DJI відкинув як «абсолютно брехливі» звинувачення в тому, що російські військові використовують дрони виробництва DJI в Україні. Про це йдеться в заяві компанії, інформує Reuters 28 березня.

У мережі Twitter, відповідаючи на звинувачення віцепремʼєр-міністра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, китайська фірма повідомила: «DJI просуває цивільні програми для безпілотників, які приносять користь суспільству». У заяві йдеться: «Ми не підтримуємо будь-яке використання, яке завдає шкоди життю, правам та інтересам людей».

У понеділок, 28 березня, DJI не відповіла на запит Reuters про коментар.

Наприкінці минулого тижня німецькі ЗМІ повідомили, що німецькі супермаркети електроніки і побутової техніки MediaMarkt і Saturn вилучили з продажу продукцію DJI у відповідь на «інформацію з різних джерел». Компанія MediaMarkt, яка управляє понад 800 магазинами в 12 європейських країнах і Туреччині, не повідомила, яку саме інформацію отримала про DJI.

«Як відповідальна компанія ми вжили негайних заходів і вилучили виробника з нашої групи продуктів до наступного повідомлення», – йдеться в офіційному акаунті компанії. MediaMarkt відповідав користувачеві, який звинуватив DJI у витоку до Росії даних GPS про позиції українських військових.

У той час як значна частина західних фірм вийшла з Росії на знак протесту проти війни в Україні, DJI, як і багато китайських компаній, продовжує працювати, беручи приклад з позиції Пекіна щодо ухилення від критики Москви.

Вторгнення Росії в Україну, яке вона називає «спеціальною військовою операцією», спустошило кілька українських міст, спричинило серйозну гуманітарну кризу. Російський лідер Володимир Путін обґрунтовує дії Кремля тим, що НАТО нібито хотіло перетворити Україну на свій антиросійський форпост. Україна та НАТО це заперечують. Крім відмови від вступу до Північноатлантичного військового альянсу, визнання Криму російським, а територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» незалежними, Путін вимагає від України «денацифікації» та «демілітаризації».

Приблизно 10 мільйонів людей, близько чверті населення країни, залишили свої домівки, ставши біженцями або внутрішніми переселенцями.