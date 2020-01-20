Рейтинг WTA: Ястремська встановлює черговий особистий рекорд

Троє українських тенісисток зберегли місця у першій сотні в оновленому 20 січня рейтингу кращих тенісисток світу Жіночої тенісної асоціації.

Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка минулого тижня дійшла до першого в кар’єрі фіналу турніру серії WTA Premier в австралійській Аделаїді, встановила особистий рекорд, піднявшись на 21 сходинку рейтингу.

Перша ракетка країни Еліна Світоліна зберегла п’яту позицію в рейтингу. Минулого тижня вона не брала участі у змаганнях.

Вісім позицій у рейтингу додала ще одна українка Катерина Козлова, тепер вона займає 83 сходинку.