ЗМІ: прем’єр-міністр Японії відхилила прохання США про заборону імпорту російських енергоносіїв

Новий прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі заявила президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі в Токіо, що заборонити імпорт російського скрапленого природного газу буде складно, повідомили Reuters у середу два японські урядовці.

Посадовці попросили не розголошувати їхні імена, оскільки інформація не є публічною.

За їхніми даними, питання російського скрапленого природного газу виникло під час двосторонньої зустрічі лідерів у вівторок, і Такаїчі попросила Трампа зрозуміти енергетичні потреби Японії.

За даними ділового видання Nikkei, Такаїчі, обрана минулого тижня першою жінкою-прем'єр-міністром Японії, сказала Трампу, що якщо Японія припинить закупівлі, це тільки порадує Китай і Росію.

Напередодні поїздки Трампа до Азії цього тижня США закликали покупців російських енергоносіїв, включаючи Японію, припинити імпорт і запровадити санкції проти двох найбільших експортерів нафти – «Роснефти» і «Лукойлу», щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

За даними Reuters, російські поставки становлять майже 9% від загального обсягу імпорту СПГ Японією, а японські компанії Mitsui і Mitsubishi володіють частками в проекті СПГ «Сахалін-2» на Далекому Сході Росії.

Японія збільшила закупівлі американського СПГ за останні кілька років, намагаючись диверсифікувати постачання від свого основного постачальника Австралії та підготуватися до закінчення терміну дії контрактів на постачання з російським проєктом «Сахалін-2».

Більшість поставок з «Сахаліну-2» закінчується в період з 2028 по 2033 рік. Заміна цього газу буде коштувати дорого і призведе до підвищення цін на електроенергію, заявив минулого тижня міністр промисловості Японії.

Японія закуповує менше 1% свого імпорту нафти з Росії в рамках санкційного винятку, який закінчується в грудні, а основна частина її поставок нафти покривається з Близького Сходу.



