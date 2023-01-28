Україна бореться за наші спільні цінності, тому має перемогти у війні – Єврокомісія

Україна має беззастережну підтримку з боку Євросоюзу в війні проти РФ, зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє видання Reuters.

«Ми стоїмо на боці України без будь-яких «якщо» та «але», – сказала вона в своїй промові в суботу, 28 січня, на заході партії ХДС у Дюссельдорфі.

«Україна бореться за наші спільні цінності, бореться за дотримання міжнародного права та принципів демократії, тому Україна має перемогти у цій війні», – зазначила Урсула фон дер Ляєн напередодні саміту ЄС-Україна, який запланований на 3 лютого.

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві, повідомляє Офіс президента України за підсумками розмови Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

У 2022 році саміту, який є щорічною подією, не було. Попередній саміт Україна-ЄС проводили також в Україні. Він відбувся у жовтні 2021 року за участі президента України Володимира Зеленського, президента Євроради Шарля Мішеля та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Тоді було підписано низку документів.

Європейський Союз в грудні 2022 року узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.