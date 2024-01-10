Юрчишин: наразі Росія утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин назвав захист прав журналістів одним із своїх пріоритетів на посаді голови комітету зі свободи слова – про це він заявив під час онлайн-розмови 10 січня, яку транслювала Комісія з журналістської етики.

«Тут два великих блоки. Перший – це пошук механізмів активізації звільнення полонених журналістів. У нас понад 25 ваших колег зараз перебувають у полоні за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і, за цивілізованими правилами ведення війни, не мали би бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки Росія не цивілізована і взагалі потоптала будь-які права людини», – сказав парламентар.

На його думку, це питання вимагає залучення міжнародної спільноти для привернення уваги до звільнення журналістів, а також підготовки притягнення до відповідальності винних у злочинах проти свободи слова в Міжнародному кримінальному суді. Юрчишин припустив, що це може вимагати уточнення низки понять в українському законодавстві.

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Водночас народний депутат додав: «не лише Росія, на жаль, заважає якісній роботі журналістів»:

«Ми маємо падіння розслідування злочинів проти журналістів майже на 80% у 2022 році порівняно з 2021 роком. Можна все пояснювати війною, але ми, як країна, яка йде в європейську спільноту, для якої цінність свободи слова є однією з основних, точно не маємо допускати такого».

Він повідомив, що комітет вже мав спілкувався щодо цього з Міністерством внутрішніх справ і планує комунікацію з Національною поліцією й Офісом генерального прокурора, а також анонсував слухання в комітеті стосовно розслідування справ про перешкоджання журналістській діяльності.

«Зараз чекаємо на дані по 2023 року, щоб вже говорити про власне актуальну інформацію», – додав депутат.

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Ще одним напрямком роботи він назвав доступ до інформації – «ми розуміємо, що під час війни це суттєво ускладнилося, але також розуміємо, що влада досить часто намагається зловживати тим, що країна у війні і не до ваших запитів».

За даними Інституту масової інформації, станом на початок листопада 2023 року, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія вбила 68 журналістів. 10 з них загинули під час виконання професійних обов’язків, 58 – як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів чи катувань (з них 45 загинули як учасники бойових дій, 13 – унаслідок російських обстрілів або катувань).

9 грудня Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою комітету з питань свободи слова. До цього, з 2019 року, цю посаду обіймав член групи «Платформа за життя і мир» Нестор Шуфрич, обвинувачений у держзраді. 20 вересня парламент відкликав його з посади голови комітету. Перед тим суд обрав для Шуфрича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Депутата взяли під варту безпосередньо в залі суду.