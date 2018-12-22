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22 Грудень 2018, Київ 10:30
Новини | Суспільство

Минулої доби бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню – штаб

За добу бойовики сім разів порушили режим припинення вогню

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Упродовж минулої доби, 21 грудня, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, ворог здійснив прицільні обстріли з мінометів калібру 120 мм та 82 мм в районі населеного пункту Кримське та з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка – на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав. За даними розвідки, 21 грудня чотирьох бойовиків було знищено та трьох поранено.

«Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку», – зазначили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у чотирьох обстрілах. У аналогічному угрупованні «ДНР» заявили про 23 обстріли зі сторони позицій Збройних сил України.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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