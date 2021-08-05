Загибель Шишова є політичним убивством – представники білоруської опозиції в Києві

Білоруський Рух солідарності «Разом» вважає трагічну смерть представника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова політичним вбивством, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. Представники цього руху також заявили на пресконференції в Києві 5 серпня про спробу проросійських сил в Україні дискредитувати цю організацію, а також про провокування конфліктів «Білоруським домом в Україні».

«Убивство Віталія Шишова є політичним і є частиною гібридної війни проти Білорусі та України. І на тлі цієї трагедії українській владі абсолютно необхідно розробити стратегію щодо Білорусі», – сказав співголова організації В’ячеслав Сівчик.

Інший співголова руху Олена Толста додала, що Віталій Шишов брав участь в організації мітингів, перебував на масових акціях, але ніколи не робив політичних заяв на публіці.

«Нашою метою було, за можливості, проводити спільні дії без конфліктів. Ми не знали, що Віталій є головою «Білоруського дому», і ставились до нього як до білоруса, який допомагає в організації мітингів. У них міг взяти участь будь-хто, конфліктів не виникало. Чому організація була зареєстрована на Віталія? Я теж не думаю, що це секрет – їм потрібний був білорус», – пояснила вона.

За словами Олени Толстої, представники праворадикалів Сергій Коротких та Радіон Батулін рейдерським чином захопили громадську ініціативу «Білоруський дім в Україні», яка була створена першою, оскільки більшість білоруських біженців не хотіли вступати до політичних організацій. Але весь час вдавалося уникати конфліктів, адже головною метою було висловити підтримку та солідарність Білорусі та білорусам.

«У червні представники «Національного корпусу» прийшли на мітинг пам’яті Вітольда Ашурка (в’язень режиму Лукашенка, який за підозрілих обставин загинув в ув’язненні – ред.) і намагалися ізолювати білорусів від підтримки українських партій, рухів та суспільства. Для нас було дуже важливо, щоб усі дії були спільними для всіх, окрім проросійських партій та рухів, щоб існувало розуміння того, що у нас є спільний ворог і спільні методи боротьби. Це була перша спроба відрізати національно орієнтовані українські сили від білорусів. Це було дуже несподівано», – розповіла Олена Толста.

Пізніше, за її словами, представники «Білоруського дому в Україні» почали протистояння, заборонивши своїм представникам брати участь у «іноземних» мітингах. Перш за все, це сталося під час підготовки, організації та проведення 27 липня святкування річниці підписання Декларації незалежності. Водночас «Білоруський дім в Україні» намагався зірвати захід у парку імені Тараса Шевченка в Києві та організував альтернативну акцію.

Один із засновників та офіційний керівник «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов зник вранці 2 серпня в Києві, куди він переїхав з Білорусі восени 2020 року з дівчиною. За словами друзів, уранці він пішов на пробіжку та не повернувся.

Шишов був адміністратором телеграм-каналу «Білоруський дім в Україні», а також керував сайтом організації. Він готував мітинги, звернення, знімав та монтував відеозаписи мітингів у Києві. Він допомагав біженцям із Білорусі їжею та речами. Він працював позаштатним програмістом, а у вільний займався спортом.

3 серпня його знайшли повішеним у лісопарку в Святошинському районі Києва неподалік від його будинку. Тіло виявили представники «Білоруського дому в Україні», які вранці відновили пошуки. На обличчі Шишова були сліди побиття, призначено експертизу.

Голова відділу розслідувань Bellingcat Христо Ґрозев заявив, що в білоруські опозиційні структури в Україні були інтегровані співробітники російського ФСБ під прикриттям; він також не виключив, що Шишова вбили.

Представник «Білоруського дому в Україні» Юрій Щучко повідомив, що активісти організації отримали інформацію, у тому числі від СБУ, що представники білоруських спецслужб приїжджають в Україну «для фізичного знищення наших активних учасників».

Колеги Шишова кажуть, що він неодноразово зауважував стеження.

3 серпня голова Національної поліції України Ігор Клименко назвав дві основні версії смерті білоруса, які розглядаються його відомством: самогубство та вбивство з імітацією самогубства. Він також сказав, що сам Шишов ніколи не повідомляв поліції про спостереження.

Подруга Шишова Божена Жолудзь пригадала, що впродовж останніх тижнів у Віталія були погані передчуття, також вона казала, що до неї в центрі Києва підходили незнайомі люди, щоб зняти на відео. Вона стверджує, що Віталій не мав думок про самогубство.