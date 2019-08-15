Через крадіжки колійних реле і трансформаторів від графіку відхилилися 20 поїздів – УЗ

За останні дві доби через крадіжку колійних реле та трансформаторів від графіку відхилилися 20 поїздів, 10 із яких – пасажирські, повідомили в «Укрзалізниці».

«Сьогодні вночі на перегоні Воскобійня – Верхньодніпровськ Дніпропетровської області злодії зламали релейну шафу та розікрали обладнання, яке забезпечує роботу світлофора. Через крадіжку стався збій у русі поїздів – від графіку відхилилися 9 поїздів, з них 4 – пасажирських. Про інцидент повідомлено правоохоронні органи та викликано ремонтну бригаду», – йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомили у відомстві, минулої ночі на перегоні Сухачівка – Запоріжжя – Кам’янське злодії розкрили три трансформаторні коробки, як наслідок – затримка на понад годину 11 поїздів, з них 6 – пасажирських.

За даними «Укрзалізниці», від початку року зафіксовано понад пів тисячі випадків навмисного пошкодження та розкрадання засобів безпеки, сигналізації та зв’язку на залізниці. Суму збитків оцінюють у понад 11 мільйонів гривень.