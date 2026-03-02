За час повномасштабної війни понад 980 жителів Запоріжжя постраждали через агресію РФ – міськрада

Запорізька міська рада на запит Радіо Свобода повідомила про наслідки чотирьох років російської повномасштабної війни в місті.

Зокрема, за інформацією департаменту з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради, з 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2026-го до комунальних закладів міста, підпорядкованих міській раді, за медичною допомогою звернулася 981 людина, постраждала від російських ударів.

«24 постраждалих померли у медичних закладах міста», – йдеться у відповіді Управління внутрішньої політики, преси та інформації.

Згідно з нею, Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій міської ради зафіксувало, що з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2026-го повітряну тривогу у Запоріжжі оголошували 6 827 разів.

Крім того, у Запоріжжі створили та затверджили фонд захисних споруд та найпростіших укриттів Запорізької міської територіальної громади. За даними управління з питань попередження надзвичайних ситуацій, до нього входять 1 242 об’єкти: 966 найпростіших укриттів, 276 сховищ та протирадіаційних укриттів.

За чотири роки в Запоріжжі пошкоджені 1 349 багатоквартирних будинків та 2 819 будинків приватного сектору, повідомляє департамент управління житлово-комунальним господарством. 37 багатоповерхівко частково зруйновані, 56 приватних будинків зруйновані.

«Також відповідно до Актів обстежень пошкоджених об’єктів постраждали 862 об’єкти інфраструктури, 19 об’єктів закладів охорони здоров’я, 186 об’єктів освітніх закладів, 36 об’єктів культури. За інформацією відділу охорони культурної спадщини міської ради, було пошкоджено 41 об’єкт культурної спадщини», – повідомляє управління.





Крім того, міська рада звітує про будівництво та роботу 10 підземних шкіл, триває будівництво ще шести підземних шкіл. Також триває будівництво одного підземного дитячого садочка, починається будівництво ще трьох таких закладів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України. Зокрема, Запоріжжя та Запорізька область регулярно зазнають російських атак.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



