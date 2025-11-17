У лікарні померла 28-річна жінка, яка у серпні постраждала через російський обстріл Запоріжжя – Федоров

У лікарні померла 28-річна жінка, яка у серпні постраждала через російський обстріл Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Уночі в лікарні померла 28-річна жінка, яка постраждала під час російського обстрілу Запоріжжя 18 серпня. Майже три місяці лікарі боролися за її життя», – написав він у телеграмі.

Федоров додав, що у лікарнях залишаються 16 постраждалих, четверо – у тяжкому стані.

18 серпня російські війська балістикою атакували Запоріжжя. Раніше було відомо про трьох загиблих та 36 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.