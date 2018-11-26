У Запоріжжі відбулася акція на підтримку українських моряків

26 листопада ввечері на майдані Героїв Революції в центрі Запоріжжя відбулася акція на підтримку українських військових моряків, які напередодні захоплені російськими морськими прикордонниками і силами спецпризначення при спробі пройти через Керченський пролив у Азовське море. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Підтримати українських військових прийшли запорізькі волонтери та активісти, які принесли з собою паперові кораблики та плакати з написами «ВМС ЗСУ Слава», «Росія пірат», «Окупанти геть з Криму», «Путін поверни моряків додому» та інші.

«Вчорашня подія застала нас зненацька. Я була на Майдані, і особисто в мне склалося таке враження, що ми повернулися в 14-ий рік. Страшно і боляче, і якісь такі емоції, коли почали бити студентів, коли почали відбирати Крим, коли зайшли російські війська в Донбас, щось подібне таке. І сьогодні зранку, коли побачила, що люди вже протестували вночі скрізь, де є консульства російські – і Одеса, і Львів, і Харків, і в Києві люди зійшлися і стояли цілу ніч, і несли шини, і були петарди і «коктейлі Молотова», і чіпляли прапори, якось так подумалось, що Запоріжжя дуже близько, як я кажу, на перепутті, тобто якось так символічно між Донбасом і між Кримом. І тоді ще в 14-му році говорили, що Путін хоче швидко нас захопити, і йому дуже потрібно Запоріжжя тому, що воно відкриває сухопутну дорогу на Крим. У нас дуже стратегічне місто», – розповіла організаторка акції, запорізька волонтерка Надія Мороз.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада після півночі на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було ухвалене рішення про підготовку до запровадження воєнного стану в Україні.

Підрозділи Збройних сил України та Служби безпеки України приведені в повну бойову готовність.