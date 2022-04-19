У Запорізькій області двоє людей підірвалися на мінах – ОВА

На території Запорізької області зафіксовано два випадки підриву цивільних жителів на російських мінах, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
Обидва випадки сталися у Пологівському районі, левова частка якого перебуває під контролем військ РФ і в якому зараз точаться активні бойові дії.
«Мирне населення наразі страждає не тільки від обстрілів, а й від снарядів, які залишили після себе окупанти. Так, на автодорозі «Оріхів – Василівка» не доїжджаючи до села Щербаки Пологівського району, водій на автомобілі «Газель» підірвався на ворожій міні. Внаслідок цього він втратив ногу. Також, з села Яблуневе Пологівського району надійшло повідомлення про те, що чоловік 1999 р.н., підірвався на ворожій міні й зазнав тяжких травм», – повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.
За повідомленням Сил оборони Запорізького краю, 18 березня в регіоні фіксувалися спроби наступу військ РФ на окремих напрямках, зокрема в районі Гуляйполя, яке зазнало обстрілу крилатою ракетою. Ракетних обстрілів в регіоні зазнало і село Підгірне, де було ушкоджено шість приватних будинків.
Також внаслідок обстрілів важкою артилерією і «Градами» постраждали місто Оріхів і село Преображенка Пологівського району – травмовано 14-річну дівчину, яка наразі перебуває в лікарні.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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