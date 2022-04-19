У Запорізькій області двоє людей підірвалися на мінах – ОВА

На території Запорізької області зафіксовано два випадки підриву цивільних жителів на російських мінах, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Обидва випадки сталися у Пологівському районі, левова частка якого перебуває під контролем військ РФ і в якому зараз точаться активні бойові дії.

«Мирне населення наразі страждає не тільки від обстрілів, а й від снарядів, які залишили після себе окупанти. Так, на автодорозі «Оріхів – Василівка» не доїжджаючи до села Щербаки Пологівського району, водій на автомобілі «Газель» підірвався на ворожій міні. Внаслідок цього він втратив ногу. Також, з села Яблуневе Пологівського району надійшло повідомлення про те, що чоловік 1999 р.н., підірвався на ворожій міні й зазнав тяжких травм», – повідомив речник Запорізької ОВА Іван Арєф’єв.

За повідомленням Сил оборони Запорізького краю, 18 березня в регіоні фіксувалися спроби наступу військ РФ на окремих напрямках, зокрема в районі Гуляйполя, яке зазнало обстрілу крилатою ракетою. Ракетних обстрілів в регіоні зазнало і село Підгірне, де було ушкоджено шість приватних будинків.

Також внаслідок обстрілів важкою артилерією і «Градами» постраждали місто Оріхів і село Преображенка Пологівського району – травмовано 14-річну дівчину, яка наразі перебуває в лікарні.