Біля Севастополя затонули плавучий док і підводний човен, що підлягали утилізації – ЗМІ

Затонулі в Південній бухті анексованого Севастополя плавучий док ПД-16 та підводний човен Б-380 були виведені зі складу Чорноморського флоту Росії та підлягали утилізації, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на наближене до російської влади в Криму видання «Кримінформ».

«Плавучий док ПД-16 та корпус підводного човна, що перебував у ньогму, виведені з експлуатації флоту понад 10 років тому і підлягають утилізації. Наразі тривають технічні роботи для підготовки до буксирування до місця», – йдеться в заяві видання.

За даними ресурсу, наразі до місця події підійшов буксир, який встановлює навколо затонулого дока бонове загородження. При цьому слідів витоку нафтопродуктів на поверхні води не видно.

Видання також оприлюднило в Інстаграмі фотографії з місця затоплення. На них видно, що док потону не повністю, одна з його стінок виступає з води. Також видно частину підводного човна, який сплив.

Вранці 15 грудня «Крим.Реалії» повідомляв про затоплення плавучого доку із підводним човном на борту біля берегів Севастополя.

Велики плавучий док ПД-16 був закладений 1938 року на Миколаївському суднобудівному заводі. Він був призначений для ремонту підводних човнів, есмінців, тральщиків, судів забезпечення з водотоннажністю до 5 тисяч тон.