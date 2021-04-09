«Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля» – євродепутат Кубілюс

Депутат Європейського парламенту, прем’єр-міністр Литви (1999-2000 і 2008-2012 рр.) Андрюс Кубілюс вважає, що слабкість Заходу провокує агресивні дії Кремля. Про це він заявив в ефірі програми Радіо Свобода Свобода LIVE 9 квітня.

«Потрібно добре розуміти характер кремлівського режиму, характер того ж Путіна, який дуже ясно показує, що він намагається налякати Захід своєю агресивною риторикою, своїми агресивними діями. Якщо він бачить, що Захід лякається такої поведінки, тоді він, звісно, і наступає. Слабкість Заходу провокує агресивність Кремля. В той час, як Захід накопичує в собі сили відповісти твердо такій агресивній поведінці, в такий час кремлівський режим заспокоюється і розуміє, що він є набагато слабшим, аніж західний союз», – сказав Кубілюс.

Євродепутат зазначив, що для досягнення миру в Європі, не потрібно відступати перед агресивною риторикою Росії.

«Якщо ми хочемо миру на Європейському континенті, не потрібно відступати перед агресивною риторикою Путіна, потрібно показувати свою твердість. Потрібно забезпечувати серйозними інструментами безпеку України, безпеку Грузії, безпеку Молдови. До того ж потрібно, набагато чіткіше говорити про європейську інтеграцію цих країн, що допомогло б їм мати мотивацію на, іноді достатньо складні, реформи. Лише шляхом таких реформ можна створити успіх України чи інших держав «Східного партнерства», – пояснив Кубілюс.

9 квітня заступник міністра закордонних справ Василь Боднар і заступник міністра оборони України Анатолій Петренко поінформували голів іноземних дипломатичних місій в Україні про ескалацію ситуації на Донбасі, концентрацію російських військ на кордонах України і в окупованому Криму.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України висловили їй свою підтримку. Зокрема, 2 квітня відбулася телефонна розмова президентів США і України Джо Байдена та Володимира Зеленського. За повідомленням Білого дому, «президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та в Криму».

Пізніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель теж запевнив владу України «у непохитній підтримці ЄС» на тлі агресії з боку Росії.

Про підтримку України на тлі подій на кордоні та на Донбасі висловили також у НАТО.