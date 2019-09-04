Зайцеву етапували у виправний центр на Дніпропетровщині

Засуджену до 10 років ув’язнення в справі про ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олену Зайцеву доправили до виправного центру на території Дніпропетровської області. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції у відповідь на інформаційний запит у середу.

За даними відомства, 2 вересня засуджену етапували до Покровського виправного центру (№79).

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання покарань, якому підпорядковано заклад, коментарів поки не дають. За даними з сайту управління, виправний центр №79 у Покрові (колишнє Орджонікідзе) – заклад відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі.

Другого засудженого до 10 років ув’язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадія Дронова наприкінці серпня етапували до Крюковської виправної колонії №29 на Полтавщині.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіштовхнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова засудив Олену Зайцеву і Геннадія Дронова до 10 років ув’язнення. Крім того, суд позбавив їх права керувати транспортними засобами на три роки і постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду. Також засуджені мають компенсуватипостраждалим майнову шкоду на суму понад 7 мільйонів гривень.