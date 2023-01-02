За рік Зеленський спілкувався з лідерами 9 країн Африки вперше в історії дипвідносин – МЗС

Україна протягом 2022 року розширювала свої зв’язки з країнами Африканського континенту, повідомляє Міністерство закордонних справ 2 січня.

У цьому контексті відомство анонсувало розширення дипломатичних зв’язків із країнами регіону:

«На часі розширення нашої дипломатичної присутності на континенті до рівня, який дозволить безперебійно та ефективно взаємодіяти з африканськими столицями. У цьому зв’язку заплановано, зокрема, відкриття низки нових посольств».

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За даними МЗС, з лютого 2022 року президент Володимир Зеленський провів 18 розмов із лідерами африканських країн, з них дев’ять – вперше в історії двосторонніх відносин. Це стосується Гани, Гвінеї-Бісау, Демократичної республіки Конґо, Замбії, Кот-д’Івуару, Малаві, Мозамбіку, Нігеру й Ботсвани.

Крім того, голова МЗС Дмитро Кулеба провів 35 телефонних розмов і зустрічей із колегами з африканських дипломатичних відомств.

«У жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, що охопило Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію. Спеціальний представник України з країн Близького Сходу та Африки Максим Субх, призначений в липні 2022 року, додатково відвідав п’ять африканських країн. В ході турне досягнуті важливі домовленості, передусім у сфері економіки та освіти», – звітує міністерство.

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Відомство вказує, зокрема, на те, що жодна держава Африки не проголосувала проти резолюції Генеральної асамблеї ООН «Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН» від 12 жовтня 2022 року.

У 2023-му, за повідомленням МЗС, Україна планує збільшити обсяги експорту товарів і послуг, а також «здійснення спільних українсько-африканських проєктів у сферах торговельно-економічного, інвестиційного, науково-технічного співробітництва та виробничої кооперації».

Голова МЗС Дмитро Кулеба у жовтні 2022 року почав перше в історії України дипломатичне турне Африкою, хоча мусив перервати його і повернутися до Києва після масованих російських обстрілів столиці та інших регіонів України 10 жовтня.