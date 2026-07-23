Президент України підтвердив, що пропонував Федорову посаду, пов’язану з військовими інноваціями

Президент Володимир Зеленський пропонував ексміністру оборони Михайлу Федорову посаду в новому уряді – про це він заявив на пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном у Києві 23 липня.

За твердженням Зеленського, Федоров залишається «в команді», і він пропонував йому кілька посад.

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«Остання посада, щоб не йти в деталі всіх наших зустрічей – віцепрем’єр-міністр України з військових новацій. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з Генштабом і з президентом», – сказав Зеленський.

Днями президент повідомив, що пропонував колишньому міністру оборони «достойну позицію у владі», яка дозволила б об’єднати технологічну складову держави і забезпечити її розвиток.

Федоров не коментував пропозицію Зеленського.

Тим часом в Україні тривають протести з вимогою повернути Федорова на посату міністра оборони.





18 липня видання ZN.UA з посиланням на свої джерела повідомило, що на Банковій розглядають можливість запропонувати ексміністру оборони Михайлу Федорову стати miltech czar – координатором розвитку військових технологій.

Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу на той момент головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня колишній голова Міноборони Михайло Федоров привітав генерал-майора Михайла Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.