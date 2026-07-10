Зеленський доручив створити командування «далекобійного впливу на Росію»

В Україні з’явиться командування далекобійного (глобального) впливу в складі Збройних сил – відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 10 липня.

У вечірньому зверненні в п’ятницю Зеленський назвав його командуванням «далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну».

«Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб іще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений», – заявив він.

Раніше сьогодні Зеленський заявив, що немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя. Останнім часом українське командування майже щодня звітує про далекобійні удари по території Росії.





Також президент анонсував необхідну трансформацію штурмових військ. Він підписав указ, який доручив уряду, головнокомандувачу ЗСУ та Генеральному штабу вжити заходів зі «створення об’єднаних сил швидкого реагування у складі Сухопутних військ Збройних Сил України».

У зверненні Зеленський визнав, що щодо штурмових військ є «проблеми, які треба вирішити»:

«Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни».

За словами президента, Об’єднані сили швидкого реагування будуть новою складовою ЗСУ, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та «інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті».

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«Командувачем Об’єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з Героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку», – сказав Зеленський.

На тлі останніх повідомлень про порушення прав військових в окремому штурмовому полку «Скеля» військова омбудсманка Ольга Решетилова висловлювала побоювання, що призначення командувача штурмових підрозділів, за яке виступав головнокомандувач ЗСУ, лише ускладнить ситуацію.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у квітні заявляв, що штурмові війська не замінюють ДШВ, а доповнюють один одного. У листопаді 2025 року президент Зеленський повідомив, що ухвалено рішення про створення штурмових військ.