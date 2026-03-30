Зеленський обговорив зі Стуббом падіння дронів у Фінляндії: «однаково бачимо цю ситуацію»

Президент Володимир Зеленський повідомив 30 березня, що провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За його словами, він розповів про переговори на Близькому Сході й у регіоні Перської затоки та «стратегічні домовленості».

«Алекс розказав про свою активність. Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати», – заявив Зеленський.

Він додав, що готуються формати комунікації з іншими лідерами Європи.

Окремо президент України зазначив, що сторони згадали «інцидент із дронами», який мав місце на території Фінляндії:

«Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо».

Стубб наразі не коментував розмову. Напередодні він підтвердив, що один із дронів, які потрапили до Фінляндії, відхилившись від курсу, українського походження. Водночас він наголосив, що військової загрози для Фінляндії не було.

За словами речника МЗС України, Київ перебуває на зв’язку з Гельсінкі у зв’язку з імовірним потраплянням українських дронів на територію союзної Україні держави.

29 березня Міністерство оборони країни повідомило про падіння двох дронів невстановленого походження в районі міста Коувола. Згодом Повітряні сили Фінляндії повідомили, що один із безпілотників – український дрон АН-196, який впав північніше міста Коувола.

Служба безпеки України звітувала про повторний удар по інфраструктурі нафтового термінала російського порту «Усть-Луга» у Фінській затоці в ніч проти 29 березня.



