Зеленський зустрівся з новою прем’єркою Литви: говорили про оборонну допомогу й співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із новою прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє, яка відвідала Україну 6 жовтня.

«Говорили про все, що зараз критично важливо: подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК. Окремо – про енергетику. Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням», – повідомив голова держави.





Він зазначив, що сторони також обговорили участь Литви у відбудові України та будівництві укриттів у школах і дитячих садках.

Зеленський привітав готовність Литви долучитися до ініціативи PURL і приєднатися до програми SAFE. Він також подякував Вільнюсу за військову допомогу, співлідерство в коаліції з розмінування та участь у коаліціях дронів, протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерії та ІТ.

Ругінєнє підтвердила зустріч із Зеленським, під час якої йшлося про «найбільш термінові потреби» України.

«Сьогодні Європі терміново потрібно вчитися на сильних сторонах оборонної промисловості України, і Литва з нетерпінням чекає поглиблення нашого неоціненного партнерства», – додала вона.

Інга Ругінєнє очолила уряд Литви в серпні 2025 року. 6 жовтня прибула до України – це її перший закордонний візит на посаді. Раніше вона зустрілася з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко.