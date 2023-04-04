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Зеленський у зверненні до парламенту Чилі закликав підтримати рішення МКС про арешт Путіна

Президент України Володимир Зеленський (на екрані) під час онлайн-зустрічі з представниками Національного конгресу Чилі (чилійського парламенту). Вальпараїсо, 4 квітня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням через відеозв’язок до парламенту Чилі, зокрема, закликавши підтримати зусилля Міжнародного кримінального суду щодо видачі ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна.

«Будь ласка, підтримуйте зусилля Міжнародного кримінального суду, який нещодавно видав ордер на арешт російського диктатора у справі щодо насильницької депортації українських дітей у Росію та спроби знищення їхньої ідентичності шляхом асиміляції та незаконного усиновлення. При живих рідних! Немає такого злочину, який би ще не скоїла Росія, ведучи цю війну. І немає такого народу, який міг би залишитися байдужим чи нейтральним до такого зла», – сказав президент.

Він також подякував Чилі за «принципове засудження російської агресії» і за підтримку відповідних резолюцій Генасамблеї ООН.

У вечірньому відеозверненні до українців Зеленський, коментуючи свою заяву в парламенті Чилі, сказав: «Маємо позбавити рашизм навіть надії на підтримку в Латинській Америці».

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йдеться про те, що вони підозрюються у незаконній депортації дітей із України. Рішення МКС підтримали США, більшість країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) й Україною.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.

20 березня стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і суддів МКС. Слідком Росії звинувачує їх у незаконному переслідуванні Путіна і Львової-Бєлової.

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