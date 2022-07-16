Зеленський застеріг від «вкидів» після повідомлень про «масований ракетний удар» по Україні

Обережність в інформаційному просторі «ніколи в минулому» не була такою важливою, як нині, заявив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав у вечірньому зверненні 16 липня.

«Ніколи в минулому стільки, як зараз, не залежало від здатності українців бути дуже обережними й обачними в інформаційному полі. Навіть сьогоднішній день показав, наскільки важливо, щоб ми дбали про Україну й одне одного у тому, що ми говоримо і як переживаємо цей час. Скільки людей сьогодні налякав фейк про масований російський ракетний удар по Україні? Після всього, що відбувалося в попередні тижні», – сказав він.

На думку президента, неправдиві повідомлення в соцмережах свідомо поширює Росія, аби «доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором».

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«Тому нам потрібен ще й своєрідний емоційний суверенітет, щоб не залежати від того, що ворог постійно запускає проти нас із вами. Щоб не підігравати інформаційній грі проти України. Щоб мати силу сприймати свідомо будь-яку інформацію, будь-які повідомлення, хоч би від кого вони йшли. І бачити, кому й навіщо вони потрібні та чи потрібні вони саме Україні», – додав Зеленський.

Раніше 16 липня у соцмережах поширилися повідомлення про «масований ракетний обстріл» по Україні. У цей момент в усіх регіонах України лунала повітряна тривога.

Російські війська завдали ракетних ударів по Черкаській області та Покровську, що на Донеччині. Внаслідок удару по Покровську є загиблі, повідомила Національна поліція.