Зеленський обіцяє «нові реформи в Україні»

Президент України Володимир Зеленський заявив 31 січня, що уряд і президентський офіс готують «нові реформи в Україні». Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, реформи змінять соціально-правову та політичну реальності, «зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими». Про що саме йдеться, президент не уточнив.

Також Зеленський нагадав про запланований на 3 лютого саміт Україна – ЄС, «тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним».

«Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну», – відзначив президент.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого цього року в Києві. 23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. Прем’єр Денис Шмигаль очікує, що Україна пройде шлях переговорів щодо вступу до Європейського союзу менш ніж за два роки.