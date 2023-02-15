Зеленський: з 24 лютого розпочнеться новий рік для України, віримо, що він буде переможним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що з 24 лютого для України розпочнеться новий рік.

«Я думаю, що цей рік – рік найскладніший, який був в історії незалежної України. Так, попереду ще будуть випробування у міцності нашої держави. Тому в цей момент і в цей день важливо не забути всіх тих, хто сьогодні стоїть і оборонить наші кордони, людей і домівки, і тих, хто є нашими друзями, які були з нами весь цей час. Є відчуття, що з 24 лютого розпочнеться новий рік для України. Хочемо, щоб цей рік був переможним. Віримо в це і робимо все для цього», – сказав він на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

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Росія розпочала масштабне збройне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відтоді вона атакує об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Кремль заперечує загарбницьку війну проти України і називає дії російських військових «спецоперацією», метою якої є «демілітаризація і денацифікація України».

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.