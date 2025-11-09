Зеленський: інциденти з дронами є перевіркою реакції ЄС та США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інциденти з дронами в Європі є перевіркою її реакції.

«Європа так боїться слова ескалація…І оскільки вони – розвинуті держави, то думають, що будь-яка їхня відповідь – це ескалація. Я вважаю навпаки – Росія не любить слабкість, вона вважає будь-які інтелектуальні відповіді – саме такі відповіді знаходить Європа, санкційні, наприклад – це не про закон, це про слабкість для РФ…Що це в цілому? Все це (дронові атаки) перевірки, перевірки Європи, їхньої реакції. Перевірка, як буде реагувати Америка на поточну загрозу для європейських країн, які в НАТО», – заявив він в інтерв’ю для The Guardian.

Відповідаючи на питання журналіста, чому російський президент Володимир Путін саме зараз провокує Європу, Зеленський висловив думку, що Путін перебуває у глухому куті.

«Мені здається, що він знаходиться в тупиковій ситуації щодо реальних успіхів на полі бою. Ситуація більш схожа на патову для нього. Чому? Тому що для нас це дуже важко, але ми у себе дома і захищаємо своє. Суспільство, зрозуміло, захищає, військові захищають, оце тіло держави захищається від цього нападу. А у нього інша історія: перше – інформаційно радикально налаштував своє суспільство до цього. Друге – він пообіцяв цілі. Він їх не досяг. І тому йому потрібно показувати якісь надбання», – сказав він.

У вересні після кількох інцидентів з порушенням дронами повітряного простору європейських країн, зокрема Польщі, президент України Володимир Зеленський заявив, що атакуючи безпілотниками країни Євросоюзу, Москва «перевіряє здатність Європи захистити себе і намагається вплинути на суспільства», щоб «зменшувати допомогу Україні, особливо перед зимою».

Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров заявляв, що Росія не атакує дронами чи ракетами держави Євросоюзу чи НАТО, а дрони з Росії нібито не могли долетіти до території Польщі, пролетівши через Білорусь чи Україну.

В низці країн ЄС аеропорти були змушені зупиняти роботу через невідомі дрони. Упродовж останніх тижнів такі випадки фіксувалися в Бельгії, Норвегії, Данії і Франції.

Росія заперечує звинувачення у веденні «гібридної війни» проти європейських країн.



