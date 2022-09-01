Процитував Шевченка, Стуса і Костенко. Зеленський привітав з початком навчального року

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що знання про Україну не переривається, а навчальний рік, попри ворожі прагнення, починається, це важливо.



«Важливо, що навчальний рік починається. Важливо, що навчання триває. І що знання про Україну не переривається. Бо це знання дає нам міцність. Це знання стало нашою зброєю. «Знати» і «захищати» завжди йдуть поруч. Знати понад тисячолітню історію нашої державності й захищати, коли хтось каже, ніби України не існувало. Знати нашу географію – нашу прекрасну землю, наше чудове море – і захищати не просто територію, а неймовірні місця, у яких у різні часи творилася наша ідентичність. Знати нашу культуру, чути українське слово, бо в нашій культурі, у нашій літературі, у нашій поезії – відповідь», – заявив він у своєму відеозверненні з нагоди початку навчального року.



За його словами, після 24 лютого українські діти швидко подорослішали – не злякались, а допомагали, були сміливими.



«І ви зробили свій вибір – вибір на користь України… У вас вкрали частину дитинства, частину юності... Але ви вільні. Завжди будете. Тож будьте гідними своєї волі і нашої України. Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну. Знання про неї, слова про неї, мрії про неї – які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне», – наголосив президент.



Зеленський привітав український народ з тим, що в України є такі діти.



У своєму відеозверненні він процитував вірші українських письменників та поетів Олеся Гончара, Лесі Українки, Ліни Костенко, Василя Стуса, Василя Симоненка, Івана Франка та Тараса Шевченка.

1 вересня в Україні починається новий навчальний рік.

Кабінет міністрів рекомендував школам почати навчання з 1 вересня в очному режимі. Але влада наполягає, що в школах мають бути укриття. За даними Міносвіти, станом на 26 серпня 59% шкіл мали захисні споруди.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування й обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2328 закладів освіти в Україні, з них 289 – зруйновані повністю.