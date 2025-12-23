Зеленський після розмови з очільницею Єврокомісії: домовилися про контакти найближчими днями

Президент України Володимир Зеленський заявив про «дуже теплу, хорошу» розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.



«Ми говорили про важливість підтримки української стійкості та зміцнення наших позицій за столом переговорів. Зробимо все для цього. Домовилися також про наші контакти найближчими днями», – написав він у телеграмі.

Зеленський нагадав, що минулого тижня Єврорада ухвалила рішення про 90 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки, і це «надзвичайно важливо».

«Дуже цінуємо, що Євросоюз так підтримує Україну в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент. Зараз тривають перемовини, які можуть змінити ситуацію кардинально, і важливо, щоб був правильний тиск на Росію заради миру – спільний тиск усіх партнерів», – зазначив президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що представники України «продуктивно» попрацювали з американською командою в Маямі, підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

14 і 15 грудня у Німеччині тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

У Маямі (Флорида, США) 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей щодо мирного плану Трампа. Також американська сторона зустрілася з представниками РФ.

При цьому ніяких видимих ознак прогресу ні в переговорах між США й Росією, ані в зустрічах між США й Україною не було. Про можливі нові майбутні зустрічі не оголошували. Але спеціальний посланець США Стів Віткофф назвав переговори «продуктивними і конструктивними».

На тлі переговорів російські військові завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні.



