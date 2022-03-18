Земфіра випустила кліп «Не стріляйте» з кадрами війни в Україні

Російська співачка Земфіра випустила кліп, що містить кадри війни в Україні та затримання антивоєнних демонстрантів у Росії. У пісні є слова «не стріляйте» та «не мовчіть».

Російська служба Радіо Свобода повідомляє, що співачка після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну виїхала з Росії.

З офіційного Youtube-каналу Земфіри видалені всі кліпи та інші відео, крім двох – «Не стріляйте» і записаної у 2008 році кавер-версії пісні українського рок-гурту «Океан Ельзи» «Вiдпусти».

У попередні роки СБУ неодноразово забороняла в’їзд до країни російським артистам, яких Київ вважав загрозою державній безпеці. Серед них була і Земфіра.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія відмовляється називати своє вторгнення війною і наполягає, що це – «спеціальна військова операція» з метою «демілітаризації та денацифікації». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю.