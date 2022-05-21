Живицький повідомляє про обстріл Сумщини з території Росії

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє 21 травня про вранішній обстріл однієї з громад області з території Росії.

«Майже о 8-й ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає», – йдеться в повідомленні.

Вранці 21 травня у Генштабі також повідомили про обстріли позицій Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

Ввечері 19 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили з артилерії та мінометів обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області: Есмань, Сопич та Середина-Буда.

Крім того, перед тим Генштаб ЗСУ заявляв, що російські війська обладнують додаткові вогневі позиції і захисні споруди у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Тим часом у Росії тоді заявили про обстріл в Курській області, яка межує з українською Сумщиною.

Перед тим очільник Сумської ОВА заявляв, що Сумщину продовжують обстрілювати з території Росії.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.

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