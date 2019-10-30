Голова Луганської ОДА про ситуацію в Золотому: там «більш-менш» спокійно

У Золотому Луганської області все «більш-менш» спокійно після початку відведення сил і засобів, повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на брифінгу, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Якщо побачу, що там є якась критична ситуація, я про це обов'язково доповім. Нині там більш-менш спокійно», – сказав Гайдай.

Він наголосив, що якихось постійних бойових дій поблизу Золотого немає.

1 жовтня в столиці Білорусі Мінську учасники Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації на сході України домовилися про початок розведення сил і засобів біля Петрівського Донецької області і Золотого-4 Луганської області із 7 жовтня. Цього не відбулося через обстріли.

29 жовтня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив, що о 12:00 почалося розведення сил і засобів у районі Золотого-4. Командувач ООС Володимир Кравченко заявив, що цей процес відбуватиметься протягом трьох діб.

30 жовтня українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі наголосила, що перед початком розведення сил і засобів підтримувані Росією бойовики не дотрималися умови про відсутність обстрілів поблизу Золотого в Луганській області упродовж семи днів.