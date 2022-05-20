Українські військові відбили 11 російських атак на Донбасі за добу – штаб ООС

Українські військові за добу 20 травня на Донецькому і Луганському напрямках відбили 11 атак російських сил, повідомив пресцентр Угруповання об’єднаних сил.
«За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 3 артилерійські системи; 10 одиниць бойової броньованої техніки; 3 спеціальні броньовані автомобілі; 6 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10» і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «ZALA», – йдеться в повідомленні.
У пресцентрі ООС повідомили, що російські військові вздовж усієї смуги оборони застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
«Окупанти обстріляли більше ніж 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 83 цивільних об’єкти, з них: 72 житлові будинки, дві школи, гуртожиток, скит Свято-Успенської Святогірської лаври, два магазини, ангар з соняшниковим насінням та ряд господарських і складських приміщень. У результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 4 цивільні особи, ще 5 отримали поранення. Наразі тривають пошукові роботи, рятувальники досі розбирають завали», – йдеться в повідомленні.
20 травня у Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки повідомили, що Росія, ймовірно, з Маріуполя перекине свої сили на інші частини Донбасу, проте це може потребувати багато часу.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
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