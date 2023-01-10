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ЗСУ повідомляють про 710 ліквідованих російських військових за добу

Українські військові ведуть вогонь з наданої США гаубиці M777 по російських позиціях на Херсонщині, 9 січня 2023 року

Російські війська втратили близько 710 російських військових протягом доби 9 січня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 січня.

Відтак загальні втрати Росії з 24 лютого 2022 року командування оцінює в 112 470 людей особового складу.

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Генштаб також заявив про знищення напередодні 17-го за рахунком російського судна, проте згодом додав, що більше інформації про нього надасть «після уточнення».

Інші дані про знищену російську техніку:

  • 3 084 танки (+4)
  • 6 154 бойові броньовані машини (+7)
  • 2073 артилерійські системи (+4)
  • 434 реактивні системи залпового вогню
  • 217 засобів протиповітряної оборони
  • 285 літаків
  • 275 гелікоптерів
  • 1 860 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 723 крилаті ракети
  • 4 817 автомобілів і автоцистерн (+8)
  • 183 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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