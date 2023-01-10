ЗСУ повідомляють про 710 ліквідованих російських військових за добу

Російські війська втратили близько 710 російських військових протягом доби 9 січня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 січня.
Відтак загальні втрати Росії з 24 лютого 2022 року командування оцінює в 112 470 людей особового складу.
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Генштаб також заявив про знищення напередодні 17-го за рахунком російського судна, проте згодом додав, що більше інформації про нього надасть «після уточнення».
Інші дані про знищену російську техніку:
- 3 084 танки (+4)
- 6 154 бойові броньовані машини (+7)
- 2073 артилерійські системи (+4)
- 434 реактивні системи залпового вогню
- 217 засобів протиповітряної оборони
- 285 літаків
- 275 гелікоптерів
- 1 860 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
- 723 крилаті ракети
- 4 817 автомобілів і автоцистерн (+8)
- 183 одиниці спеціальної техніки
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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