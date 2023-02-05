За добу армія Росії здійснила чотири ракетних удари та 40 обстрілів із РСЗВ – зведення Генштабу ЗСУ

Війська РФ намагаються вести наступ на п’яти напрямках фронту на сході Україні, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в неділю, 5 лютого.

«Росіяни продовжують проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – зазначають у Генштабі.

Також, за інформацією українських військових, протягом доби армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два із яких по цивільній інфраструктурі Харкова. Внаслідок атаки було вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення.

«Ще дві російських ракети прилетіли по Дружківці Донецької області. Там пошкоджено чотири багатоповерхівки і дитячий садочок, четверо людей отримали поранення різного ступеню тяжкості», – наголошує Генштаб ЗСУ.

Відомо, що окупанти здійснили понад 40 обстрілів із РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Снаряди армії РФ пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені, уточнили в ЗСУ.

«Окупанти продовжують залучати медичний персонал з Росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області, на території місцевої амбулаторії, вони розгорнули польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами», – підсумували в Генштабі.