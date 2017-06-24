Військові повідомили про поранення двох бійців

У прес-центрі штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу повідомили, що протягом попереднього дня, п’ятниці, двоє українських бійців зазнали поранень унаслідок обстрілів із боку противника.

За повідомленням, станом на 6-у ранку оперативна обстановка залишалася складною, обстріли підрозділів сил АТО не припиняються ні вдень, ні вночі. Зокрема, за попередній день бойовики 48 разів відкривали вогонь по українських військових, у тому числі 14 разів із артилерії калібрів, що заборонені мінськими угодами.

Обстріли тривали на всіх оперативних напрямках, при цьому найскладнішою ситуація лишалася на луганському напрямку, де впродовж минулої доби зафіксували 27 фактів застосування противником зброї. Іще 13 таких випадків було на приморському напрямку, мовиться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявили, що Збройні сили України протягом минулої доби порушили режим припинення вогню 50 разів і що вже по півночі, коли набуло чинності так зване «хлібне перемир’я», українські силовики ще 10 разів порушили його, зокрема, обстрілявши околиці нині окупованого Докучаєвська.

В угрупованні «ЛНР» заявили, що українські силовики обстріляли позиції бойовиків 12 разів за попередню добу і також порушили «хлібне перемир’я», навівши як приклад один обстріл їхніх позицій невдовзі по півночі.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від нинішньої суботи, 24 червня, на час жнив – до 31 серпня. Окремо український штаб АТО запропонував «освітній день тиші» на час шкільних випускних вечорів – із 8-ї ранку 24 червня до півночі 26 червня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.