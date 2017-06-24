У ДСНС повідомили про знеструмлення 188 населених пунктів через негоду

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про знеструмлення попередньої доби 188 населених пунктів у шести областях через несприятливі погодні умови.

Як мовиться в повідомленні ДСНС, через пориви вітру, дощ тощо в багатьох місцях сталося спрацювання систем захисту ліній електропередач.

Зокрема, у Львівській області були знеструмлені 82 населені пункти, в Одеській 58, у Хмельницькій 20, у Тернопільській 19, у Кіровоградській 6 і у Волинській 3 населені пункти.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, мовиться в повідомленні.

Попередніми днями ДСНС попереджала про грози і шквали у значних частинах України.