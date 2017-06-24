У Міноборони підтвердили: загиблих військових за добу немає, поранені двоє

Представник Міністерства оборони України підтвердив ранкові повідомлення прес-центру штабу антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців були поранені.

Як сказав речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, обстановка в районі проведення операції залишилася напруженою.

Чергове загострення було зафіксоване на луганському напрямку, на який припала левова частка випадків порушення перемир’я противником. Саме там бойовики найактивніше використовували важке озброєння. Найскладніше було захисникам села Кримського, сказав Мотузяник. Усього за минулу добу на луганському напрямку сталося 27 обстрілів, із них 14 із важкого озброєння.

На донецькому напрямку спостерігався відносний спад бойової активності противника, так відбулося 8 обстрілів. На маріупольському напрямку за минулу добу сталося 13 обстрілів, із них 4 з важкого озброєння.

В угрупованні «ДНР» іще вранці заявляли, що Збройні сили України протягом минулої доби порушили режим припинення вогню 50 разів. Тепер там також стверджують, що вже по півночі, коли набуло чинності так зване «хлібне перемир’я», українські силовики порушили його 13 разів, зокрема, обстрілявши околиці нині окупованого Докучаєвська.

В угрупованні «ЛНР» нових заяв не робили після ранкових тверджень, що українські силовики обстріляли позиції бойовиків 12 разів за попередню добу і також порушили «хлібне перемир’я», при цьому як приклад бойовики навели один обстріл їхніх позицій невдовзі по півночі.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від нинішньої суботи, 24 червня, на час жнив – до 31 серпня. Окремо український штаб АТО запропонував «освітній день тиші» на час шкільних випускних вечорів – із 8-ї ранку 24 червня до півночі 26 червня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.